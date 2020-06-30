У випуску новин за 30 червня станом на 14:00 – на Одещині готуються до підтоплень через негоду. Рівень води у Дністрі вже піднявся на 15 сантиметрів. Це не критично, втім вода стрімко прибуває. Літак з гумдопомогою від Італії приземлився у Львові. Для ліквідації наслідків негоди в України привезли насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, генератори і намети.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Делегація євродепутатів від Франції відвідає анексований Крим. Вони планують поїхати на виборчі дільниці в окупованих Ялті та Сімферополі, аби оцінити процес голосування щодо поправок до конституції РФ.

За минулу добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19. 12 людей померли від ускладнень, натомість одужали тільки 88 пацієнтів. За кількістю інфікованих надалі лідирує Львівська область.

На заході досі підтопленими залишаються 19 населених пунктів, ще 35 – без світла. Через негоду на Івано-Франківщині, Буковині, Львівщині та Тернопільщині зруйновано 150 кілометрів автодоріг та 95 мостів.

Акції проти нового очільника міносвіти Сергія Шкарлета відбулися в Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Львові та Чернівцях. Активісти виражали свою незгоду із тим, що до влади повертаються люди Януковича.