У випуску новин за 31 липня станом на 18:00 – міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, чому у столиці високий показник захворюваності на COVID-19. Зазначив, що тут роблять найбільше тестів. Адміністрація Дональда Трампа підтримує надання військової допомоги Україні.

Також у випуску новин на 24 каналі: Рятувальники витягнули кошенят з водостічних труб у Бразилії. У Кремлі переконані, що Білорусь відпустить бойовиків Вагнера з російським громадянством. Новий очільник делегації ТКГ Леонід Кравчук втрапив у скандал – дав інтерв'ю російській пропагандистці, ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвій.