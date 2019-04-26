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      ООН МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧОРНОБИЛЬ
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      ООН МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧОРНОБИЛЬ

      Випуск новин за 09:00: Вибух у шахті на окупованій Луганщині. Ситуація на фронті

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 квітня станом на 09:00 – на шахті "Східкарбон" на окупованій Луганщині вибухнув метан. За попередньою інформацією, 2 гірників загинули, ще 15 лишаються під завалами. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. На провокації Збройні сили України дали адекватну відповідь – поранили двох окупантів.

      Також у випуску:

      Україна відзначає роковини трагедії на ЧАЕС.

      Володимир Зеленський полетів до Туреччини на кілька днів.

      Україна закликала Радбез ООН посили санкції для Кремля через указ про паспортизацію українців на окупованих територіях.

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      Головні новини 25 квітня: закон про мову, захоплення храму ПЦУ і реакція Путіна на вибори
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Вибух Аварії на шахтах Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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