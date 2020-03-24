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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 10:00: Надзвичайна ситуація в областях України. Коронавірус в нардепа Горбенка

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 березня станом на 10:00 – Кабінет Міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації ще в трьох областях України – Тернопільській, Черкаській та Донецькій. Також облрада вирішила ввести цей режим ще у Львівській області. Коронавірус виявили у депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка Симптоми в нього з'явилися 19 березня, а ще 17 він був на позачерговому засіданні в Раді.

      Також у випуску:

      В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус.

      Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військових отримали поранення.

      У Мадриді тіла померлих від коронавірусу планують розмістити на критій міській ковзанці.

      У Колумбії через коронавірус виникли масові заворушення у в'язницях.

      Новини про коронавірус 23 березня: Шмигаль проти надзвичайного стану, Британія пішла на карантин
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      Теги: Випуск новин
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