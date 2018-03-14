Випуск новин за 10:00: Стрілянина в Одесі. Візит Путіна до Криму
Випуск новин 10:59, сьогодні 103 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 березня станом на 10:00 – в Одесі затримали 33-річного чоловіка, який серед білого дня відкрив вогонь по перехожих та автомобілях. Президент Росії Володимир Путін у середу,14 березня, здійснить робочу поїздку в Краснодарський край РФ і окупований Крим і Севастополь.
Також у випуску:
Німеччина вимагає пояснень від Росії у справі отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Британії.
На фронті воїн ЗСУ отримав бойову травму внаслідок ворожого обстрілу.
В Україні відзначають День добровольця.
Джерело: 24 Канал
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