Випуск новин за 11:00: День захисника України. Показ мод для людей з інвалідністю

У випуску новин за 14 жовтня станом на 11:00 – Україна відзначає День захисника України. Офіційно це свято започаткували у 2014 році. У Харкові презентували колекцію одягу для людей з інвалідністю. До показу особливі моделі кілька місяців ретельно готувались.

Також у випуску: 21 раз бойовики обстріляли позиції наших захисників за минулу добу. Гатили із заборонених Мінськом мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, озброєння БМП і гранатометів. Сирійська армія допоможе курдам відбити турецький наступ. Про це домовилися представники нацменшини з членами уряду Башара Асада. Панівна партія Польщі лідирує на парламентських виборах. За даними екзитполів, "Право і справедливість" Ярослава Качинського підтримали майже 44% поляків. У Києві "швидка" врізалась у легкову автівку, двоє людей загинули. Сталося все вночі на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна.