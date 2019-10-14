Випуск новин за 11:00: День захисника України. Показ мод для людей з інвалідністю
У випуску новин за 14 жовтня станом на 11:00 – Україна відзначає День захисника України. Офіційно це свято започаткували у 2014 році. У Харкові презентували колекцію одягу для людей з інвалідністю. До показу особливі моделі кілька місяців ретельно готувались.
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