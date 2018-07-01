Випуск новин за 11:00: Хлібне перемир'я. День Військово-Морських Сил

У випуску новин за 1 липня станом на 11:00 – в останній день перед так званим черговим перемир'ям, бойовики поливали позиції ЗСУ майже по всій лінії фронту. Щодо перемир'я, яке набуває чинності з 1 липня, воно вже зірване, тому що бойовики вночі обстріляли зі 120-х мінометів населений пункт Зайцеве. В Україні святкують День Військово-Морських Сил, в Одесі це свято відзначили з розмахом.

Також у випуску: З Франції в Китай: в Україну приїхали учасники веломарафону. Морське узбережжя Херсонщини заполонили шанувальники віндсерфінгу. В Одесі влаштували виставку раритетних авто та мотоциклів.