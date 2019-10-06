Випуск новин за 11:00: Марафон у Києві. Умови Кремля для зустрічі у нормандському форматі
У випуску новин за 6 жовтня станом на 11:00 – у Києві продовжується марафон. У Кремлі озвучили свої умови щодо можливої зустрічі у нормандському форматі. Лукашевич заявив, що говорити про зустріч можна лише після того, як міжнародні спостерігачі підтвердять успішне розведення сил на ділянці Золоте та Петрівське. Розведення заплановано на 9 жовтня, проте окупант вже зриває поцес.
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Джерело: 24 канал
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