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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 11:00: Затримання поліцейськиих. Трагедія на рок-фестивалі

      Випуск новин 90 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 червня станом на 11:00 – у Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик з вогнепальним пораненням голови – підозрюють, що у нього стріляли поліцейські, яких вже затримали. На етно-рок фестивалі на Дніпропетровщині почався сильний дощ та буревій – одна людина загинула, двоє постраждали. Організатори скасували усі заплановані заходи.

      Також у випуску:

      У Гімалаях шукають групу з вісьмох альпіністів, які пішли ніким не підкореним досі маршрутом.

      У Києві вночі у спальному районі зіштовхнулись дві автівки. Удар був такої сили, що одна з машин вилетіла на літню терасу ресторану.

      У фіналі Ліги чемпіонів переміг "Ліверпуль". "Червоні" обіграли "Тоттенхем", забивши два голи і не пропустивши жодного. "Ліверпуль" виграв головний клубний трофей Європи вшосте.

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      Теги: Випуск новин Фестивалі Новини Дніпра Поліція Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 2 червня
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