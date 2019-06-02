Випуск новин за 11:00: Затримання поліцейськиих. Трагедія на рок-фестивалі

У випуску новин за 2 червня станом на 11:00 – у Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик з вогнепальним пораненням голови – підозрюють, що у нього стріляли поліцейські, яких вже затримали. На етно-рок фестивалі на Дніпропетровщині почався сильний дощ та буревій – одна людина загинула, двоє постраждали. Організатори скасували усі заплановані заходи.

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У Гімалаях шукають групу з вісьмох альпіністів, які пішли ніким не підкореним досі маршрутом.

У Києві вночі у спальному районі зіштовхнулись дві автівки. Удар був такої сили, що одна з машин вилетіла на літню терасу ресторану.

У фіналі Ліги чемпіонів переміг "Ліверпуль". "Червоні" обіграли "Тоттенхем", забивши два голи і не пропустивши жодного. "Ліверпуль" виграв головний клубний трофей Європи вшосте.