Випуск новин за 12:00: Дебати Порошенка зі Зеленським. План Манафорта

У випуску новин за 19 квітня станом на 12:00 – через дебати Петра Порошенка зі Володимиром Зеленським правоохоронці у столиці переходять у посилений режим несення служби, а дороги – перекрили. Автономний Донбас на чолі з Віктором Януковичем – такий план пропонував Пол Манафорт для врегулювання ситуації в Україні.

Також у випуску:

Поки впродовж виборчої кампанії Зеленський та Порошенко обмінювались відеочеленджами, та не могли порозумітись щодо дебатів, у світі активно обговорювали наші вибори.

ТГК не домовилась про припинення вогню на період свят.

Дебати на Суспільному, які відповідають українському законодавству, відтермінували на годину пізніше.