Випуск новин за 12:00: Дебати Порошенка зі Зеленським. План Манафорта
У випуску новин за 19 квітня станом на 12:00 – через дебати Петра Порошенка зі Володимиром Зеленським правоохоронці у столиці переходять у посилений режим несення служби, а дороги – перекрили. Автономний Донбас на чолі з Віктором Януковичем – такий план пропонував Пол Манафорт для врегулювання ситуації в Україні.
Також у випуску:
Поки впродовж виборчої кампанії Зеленський та Порошенко обмінювались відеочеленджами, та не могли порозумітись щодо дебатів, у світі активно обговорювали наші вибори.
ТГК не домовилась про припинення вогню на період свят.
Дебати на Суспільному, які відповідають українському законодавству, відтермінували на годину пізніше.
Джерело: 24 канал
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