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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
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      Випуск новин за 12:00: Обшуки активістів у Харкові. Транш від МВФ для України

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 червня станом на 12:00 – поліція навідалася з обшуками до харківських активістів В'ячеслава Дуди та Максима Зінченка. А все – через знесення бюста радянському маршалу Георгієві Жукову. Рішення щодо траншу для України у МВФ пообіцяли ухвалити лише після завершення парламентських виборів.

      Також у випуску:

      У Польщі засудили організатора авіарейсу, який навесні 2010 року розбився під російським Смоленськом.

      На Одещині успішно завершилися випробування нового ракетного комплексу "Вільха".

      СБУ має неспростовні докази, що рішення про вогонь по ІЛ-76 ухвалили у Кремлі.

      США готується вдарити новими санкціями по "Північному потоку-2", відповідний законопроект уже внесли на розгляд американського Конгресу.

      blog_ava
      Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин МВФ Транш МВФ Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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