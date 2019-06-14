Випуск новин за 12:00: Обшуки активістів у Харкові. Транш від МВФ для України

У випуску новин за 14 червня станом на 12:00 – поліція навідалася з обшуками до харківських активістів В'ячеслава Дуди та Максима Зінченка. А все – через знесення бюста радянському маршалу Георгієві Жукову. Рішення щодо траншу для України у МВФ пообіцяли ухвалити лише після завершення парламентських виборів.

Також у випуску: У Польщі засудили організатора авіарейсу, який навесні 2010 року розбився під російським Смоленськом. На Одещині успішно завершилися випробування нового ракетного комплексу "Вільха". СБУ має неспростовні докази, що рішення про вогонь по ІЛ-76 ухвалили у Кремлі. США готується вдарити новими санкціями по "Північному потоку-2", відповідний законопроект уже внесли на розгляд американського Конгресу.

Джерело: 24 канал