Випуск новин за 12:00: Обшуки на заводі АТЕК. Ryanair почне польоти з України
У випуску новин за 23 березня станом на 12:00 – поліція проводить обшуки на заводі АТЕК, представники Нацкорпусу вже встигли перекрити проспект Перемоги на знак протесту. Ірландський лоукст Ryanair підписав угоди з українськими аеропортами "Бориспіль" та "Львів", і вже з жовтня почне свою роботу в Україні.
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Джерело: 24 Канал
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