Випуск новин за 12:00: Обшуки на заводі АТЕК. Ryanair почне польоти з України

У випуску новин за 23 березня станом на 12:00 – поліція проводить обшуки на заводі АТЕК, представники Нацкорпусу вже встигли перекрити проспект Перемоги на знак протесту. Ірландський лоукст Ryanair підписав угоди з українськими аеропортами "Бориспіль" та "Львів", і вже з жовтня почне свою роботу в Україні.

Також у випуску: Суд у справі Савченко. На фронті другу добу зберігається тиша. Через отруєння Скрипаля ЄС відкликає свого посла з Росії.