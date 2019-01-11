Випуск новин за 12:00: Пожежа на шахті на Дніпропетровщині. Негода в Європі

У випуску новин за 11 січня станом на 12:00 – на шахті в Павлограді сталася пожежа – через спалах метану опіки отримали п'ятеро гірників, троє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані. Через сильні снігопади у Європі померли вже 16 людей. У Словаччині ризик сходження лавин залишається високим, а у Чехії хуртовини позбавили світла 9 тисяч осель, заблокували дороги та залізничні колії.

Також у випуску: У Німеччині розпочався суд у справі викрадення гігантської 100-кілограмової монети з чистого золота. Після чотирьох діб пошуків у Карпатах рятувальники відшукали зниклого лижника-екстремала. 11 січня набувають чинності зміни в ККУ – секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.