Випуск новин за 12:00: Пожежа на шахті на Дніпропетровщині. Негода в Європі
У випуску новин за 11 січня станом на 12:00 – на шахті в Павлограді сталася пожежа – через спалах метану опіки отримали п'ятеро гірників, троє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані. Через сильні снігопади у Європі померли вже 16 людей. У Словаччині ризик сходження лавин залишається високим, а у Чехії хуртовини позбавили світла 9 тисяч осель, заблокували дороги та залізничні колії.
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Джерело: 24 канал
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