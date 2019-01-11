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      Випуск новин за 12:00: Пожежа на шахті на Дніпропетровщині. Негода в Європі

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 12:00 – на шахті в Павлограді сталася пожежа – через спалах метану опіки отримали п'ятеро гірників, троє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані. Через сильні снігопади у Європі померли вже 16 людей. У Словаччині ризик сходження лавин залишається високим, а у Чехії хуртовини позбавили світла 9 тисяч осель, заблокували дороги та залізничні колії.

      Також у випуску:

      У Німеччині розпочався суд у справі викрадення гігантської 100-кілограмової монети з чистого золота.

      Після чотирьох діб пошуків у Карпатах рятувальники відшукали зниклого лижника-екстремала.

      11 січня набувають чинності зміни в ККУ – секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.

      Теги: Жертви Пожежа Аварії на шахтах Новини Дніпра Випуск новин Погода
      Джерело: 24 канал
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