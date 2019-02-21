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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Випуск новин за 12:00: Скандальне призначення у Дніпрі. Шкідливі викиди на Черкащині

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 лютого станом на 12:00 – у Дніпрі головний сепаратист та ідеолог "русского міра" Віктор Марченко став головою Окружної виборчої комісії. У ЦВК зазначили, що швидше за все, вже сьогодні ввечері Марченка знімуть з посади. На Черкащині у Смілі люди задихаються від викидів шкідливої ТЕЦ. Все через те, що вона вже сім років не встановила очищувального обладнання.

      Також у випуску:

      У Відні розслідують відмивання сотень мільйонів доларів через офшори з українських банків-банкрутів.

      Петро Порошенко на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни на Донбасі та прагне створити другу версію Радянського Союзу.

      Внаслідок масштабної пожежі у Бангладеш загинули щонайменше 80 людей.

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      Теги: Випуск новин Новини Черкас Екологія Скандал Новини Дніпра ЦВК
      Джерело: 24 канал
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