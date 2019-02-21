Випуск новин за 12:00: Скандальне призначення у Дніпрі. Шкідливі викиди на Черкащині

У випуску новин за 21 лютого станом на 12:00 – у Дніпрі головний сепаратист та ідеолог "русского міра" Віктор Марченко став головою Окружної виборчої комісії. У ЦВК зазначили, що швидше за все, вже сьогодні ввечері Марченка знімуть з посади. На Черкащині у Смілі люди задихаються від викидів шкідливої ТЕЦ. Все через те, що вона вже сім років не встановила очищувального обладнання.

Також у випуску: У Відні розслідують відмивання сотень мільйонів доларів через офшори з українських банків-банкрутів. Петро Порошенко на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни на Донбасі та прагне створити другу версію Радянського Союзу. Внаслідок масштабної пожежі у Бангладеш загинули щонайменше 80 людей.