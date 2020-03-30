Випуск новин за 12:00: Смерть українця в Португалії. Економічний прогноз від уряду
У випуску новин за 30 березня станом на 12:00 – у Португалії в аеропорті Лісабона помер українець. І винні у цьому нібито працівники прикордонної служби. Уряд погіршив економічний прогноз на цей рік. Усе через пандемію коронавірусу. Тож інфляція з п'яти з половиною відсотків зросла до майже 9-ти, а курс долара – з 27 до 29,5 гривень.
Також у випуску:
Скандалом завершився приліт літака із евакуйованими українцями з В'єтнаму. Ті відмовилися від обсервації та силою вирвалися з аеропорту "Бориспіль".
Загальна кількість заражених на COVID-19 у світі перевищила 722 тисячі.
Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу планує запустити місію для того, щоб перенаправити астероїд у зворотній бік від Землі.
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