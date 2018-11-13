Випуск новин за 12:00: Смерть вчительки від менінгіту. Кримінальна справа за вимкнене опалення
У випуску новин за 13 листопада станом на 12:00 – у Рівному від менінгіту померла 23-річна вчителька, якій стало зле посеред робочого дня. Зі школи жінку доправили до лікарні, та врятувати життя не вдалося. Медики шукають джерело інфекції. Кримінальну справу відкрили у поліції Кривого Рогу за не увімкнене опалення: відсутність постачання газу до котелень можуть розцінити як службову недбалість.
Також у випуску:
НАБУ розслідує справи проти Яценюка і Петренка.
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Четверо громадян України загинули в ДТП у Чехії вранці у неділю 11 листопада.
Джерело: 24 канал
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