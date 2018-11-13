Випуск новин за 12:00: Смерть вчительки від менінгіту. Кримінальна справа за вимкнене опалення

У випуску новин за 13 листопада станом на 12:00 – у Рівному від менінгіту померла 23-річна вчителька, якій стало зле посеред робочого дня. Зі школи жінку доправили до лікарні, та врятувати життя не вдалося. Медики шукають джерело інфекції. Кримінальну справу відкрили у поліції Кривого Рогу за не увімкнене опалення: відсутність постачання газу до котелень можуть розцінити як службову недбалість.

Також у випуску: НАБУ розслідує справи проти Яценюка і Петренка. На Одещині "бізнесмени" тримали у неволі майже сто людей. Четверо громадян України загинули в ДТП у Чехії вранці у неділю 11 листопада.