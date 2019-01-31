Випуск новин за 12:00: Смертельна ДТП на Одещині. Прорив дамби в Бразилії

У випуску новин за 31 січня станом на 12:00 – смертельна ДТП сталась 29 січня, на трасі "Одеса – Овідіополь" зіткнулись фура, маршрутка та легковик. Винуватцю, водію фури, сьогодні обиратимуть запобіжний захід, йому загрожує до 10 років за гратами. Кількість жертв прориву дамби у Бразилії продовжує рости, їх вже 99. Майже триста людей досі вважаються зниклими безвісти.

Також у випуску: Кримський міст продовжує руйнуватись, пересування транспорту там під загрозою. Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції. На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів.