Випуск новин за 12:00: Справа ДТП у Кривому Розі. Українська армія у світовому рейтингу
У випуску новин за 18 квітня станом на 12:00 – водію автомобіля Mazda, який був одним із учасників страшної ДТП у Кривому Розі, оголосили підозру. Українська армія посіла 29-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу за версією міжнародної компанії Global Firepower.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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