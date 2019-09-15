Випуск новин за 13:00: Марш за тварин у Києві. Формула Штайнмайєра

У випуску новин за 15 вересня станом на 13:00 – у 24 містах країни проходить Марш за тварин. Зоозахисна подія відбувається навіть в Антарктиді – на станції Вернадського. А в Києві люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. В ОБСЄ впевнені, що формулу Штайнмайєра – дорожня карта для реалізації мінських угод.

Також у випуску: Десантники пройшли навчання на Миколаївщині: стрибки з парашута, смуга перешкод, бойові стрільби, 4-кілометровий біг та рукопашний бій. Рекордні гарбузи вагою у майже півцентнера виростив фермер у Рівному.

Джерело: 24 канал