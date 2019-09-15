Випуск новин за 13:00: Марш за тварин у Києві. Формула Штайнмайєра
У випуску новин за 15 вересня станом на 13:00 – у 24 містах країни проходить Марш за тварин. Зоозахисна подія відбувається навіть в Антарктиді – на станції Вернадського. А в Києві люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. В ОБСЄ впевнені, що формулу Штайнмайєра – дорожня карта для реалізації мінських угод.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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