Випуск новин за 13:00: Шахрайство в Одесі. Масштабна бійка у Казахстані

У випуску новин за 8 лютого станом на 13:00 – одесит обікрав банк на суму у понад мільйон гривень. Чоловік здійснив шахрайську операцію онлайн. До схеми він залучив ще двох іноземців. На півдні Казахстану сталася масштабна бійка за участі майже 300 людей. Унаслідок сутички загинуло щонайменше 8 її учасників, ще сорок – отримали поранення.

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