Випуск новин за 13:00: Теракт в Сомалі. Оголошення вироку у Харкові
У випуску новин за 28 грудня станом на 13:00 – в столиці Сомалі підірвали автомобіль з вибухівкою. Серед жертв є діти, а також понад сотня людей дістали поранення. Напад стався вранці поруч з місцевим податковим управлінням. У Харкові оголосили вирок терористам, які підірвали мирну ходу в першу річницю Революції гідності у 2015 році.
Також у випуску:
В Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких готують для завтрашнього обміну з бойовиками.
У Харкові побили рекорд України, адже там створили автомобільне новорічне дерево.
На передовій поранений український військовий.
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