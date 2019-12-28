Випуск новин за 13:00: Теракт в Сомалі. Оголошення вироку у Харкові

У випуску новин за 28 грудня станом на 13:00 – в столиці Сомалі підірвали автомобіль з вибухівкою. Серед жертв є діти, а також понад сотня людей дістали поранення. Напад стався вранці поруч з місцевим податковим управлінням. У Харкові оголосили вирок терористам, які підірвали мирну ходу в першу річницю Революції гідності у 2015 році.

Також у випуску: В Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких готують для завтрашнього обміну з бойовиками. У Харкові побили рекорд України, адже там створили автомобільне новорічне дерево. На передовій поранений український військовий.