Випуск новин за 13:00: Трагедія у Кривому Розі. Вибори в Італії
Випуск новин 13:54, 4 березня 162 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 березня станом на 13:00 – у Кривому Розі під вагою снігу обвалився дах у цеху, загинула людина. В Італії тривають парламентські вибори, після яких до влади може повернутись друг Путіна Сільвіо Берлусконі.
Також у випуску:
Чи повернуть намети під Раду.
Чому Захід не злякався зброї Путіна.
Як минула доба у зоні АТО.
У Німеччині соціал-демократи погодились на коаліцію із партією Ангели Меркель.
Джерело: 24 Канал
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