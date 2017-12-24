Випуск новин за 13:00: Вибух у Дніпрі. Загроза судочинству Польщі
Випуск новин 13:41, сьогодні 88 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 грудня станом на 13:00 – у Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська. Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у державному перевороті.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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