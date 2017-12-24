Випуск новин за 13:00: Вибух у Дніпрі. Загроза судочинству Польщі

У випуску новин за 24 грудня станом на 13:00 – у Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська. Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у державному перевороті.

Також у випуску: У зоні АТО загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я". Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів. США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

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