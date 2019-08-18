Випуск новин за 13:00: Затримання майора поліції у Дніпрі. Забіг до Дня Незалежності

У випуску новин за 18 серпня станом на 13:00 – у Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії. Ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн. 500 кілометрів за 10 днів – троє професійних бігунів хочуть подолати таку відстань. Забіг приурочили до Дня Назалежності.

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