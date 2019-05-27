Випуск новин за 14:00: Бунт в колонії Одеси. Вибори до Європарламенту
У випуску новин за 27 травня станом на 14:00 – в Одесі у Південній виправній колонії №51 стався бунт ув'язнених. На території колонії почалася пожежа. Правоохоронці з'ясовують точну причину заворушень. За попередніми результатами виборів до Європарламенту, єврооптимісти перемагають євроскептиків, хоча й не здобувають абсолютною більшості.
Також у випуску:
Пропрезидентська партія "Слуга народу" офіційно оголосила про початок передвиборчої кампанії.
Рейтинг новоствореної партії "Голос" Святослава Вакарчука стрімко росте, попередньо політсила долає бар'єр у 5%.
Захисне скло на пішохідно-велосипедному "мості Кличка" у Києві замінять впродовж 27 травня.
Вступна кампанія-2019: чи варто довіряти рейтингах ВНЗ.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі