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      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
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      Випуск новин за 14:00: Бунт в колонії Одеси. Вибори до Європарламенту

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 травня станом на 14:00 – в Одесі у Південній виправній колонії №51 стався бунт ув'язнених. На території колонії почалася пожежа. Правоохоронці з'ясовують точну причину заворушень. За попередніми результатами виборів до Європарламенту, єврооптимісти перемагають євроскептиків, хоча й не здобувають абсолютною більшості.

      Також у випуску: 

      Пропрезидентська партія "Слуга народу" офіційно оголосила про початок передвиборчої кампанії.

      Рейтинг новоствореної партії "Голос" Святослава Вакарчука стрімко росте, попередньо політсила долає бар'єр у 5%.

      Захисне скло на пішохідно-велосипедному "мості Кличка" у Києві замінять впродовж 27 травня.

      Вступна кампанія-2019: чи варто довіряти рейтингах ВНЗ.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Одеси Євросоюз Бунт в одеській колонії
      Джерело: 24 канал
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