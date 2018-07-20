16:41
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 14:00: ДТП на Житомирщині. Затримання одеського в'язня

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 липня станом на 14:00 – страшна аварія сталася на Житомирщині, 10 людей загибло, серед них – одна дитина, ще десятеро у лікарні. Сьогодні зранку поліція затримала третього втікача з Одеської колонії, він ховався в кемпінгу на трасі Одеса-Київ неподалік від селища Дачне.

Також у випуску:

У Києві на вулиці Борщагівській підірвали дві автівки, які належали одній родині. 

Путін запропонував Трампу провести ще один референдум на Донбасі.

Жителі Кривого Рогу змусили сепаратиста просити вибачення у журналістів.

 

Теги: Жертви Випуск новин Поліція Новини Житомира Діти і неповнолітні Новини Одеси
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
сьогодні, 16:15 Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
357
Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
сьогодні, 15:01 Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
Олексій Чибісов 332
"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
сьогодні, 13:34 "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
Юлія Ліпенцева 309
Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
сьогодні, 13:00 Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
Віталій Дейнега 428
Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
сьогодні, 12:01 Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
Ольга Черненко 879
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин 8 жовтня станом на 20:00
 8 жовтня 2014 , 20:50
Випуск новин за 17:00: Обстріл автобуса з цивільними на Донеччині. Негода в Україні
 21 січня , 17:54
Випуск новин за 18:00: Затримка прихильників Саакашвілі. Глобальний Форум У США
5 грудня 2017 , 18:46
Випуск новин 19 вересня станом на 15:00
 19 вересня 2014 , 16:02
Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
 22 вересня 2014 , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук