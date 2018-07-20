Випуск новин за 14:00: ДТП на Житомирщині. Затримання одеського в'язня

У випуску новин за 20 липня станом на 14:00 – страшна аварія сталася на Житомирщині, 10 людей загибло, серед них – одна дитина, ще десятеро у лікарні. Сьогодні зранку поліція затримала третього втікача з Одеської колонії, він ховався в кемпінгу на трасі Одеса-Київ неподалік від селища Дачне.

Також у випуску: У Києві на вулиці Борщагівській підірвали дві автівки, які належали одній родині. Путін запропонував Трампу провести ще один референдум на Донбасі. Жителі Кривого Рогу змусили сепаратиста просити вибачення у журналістів.