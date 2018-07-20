Випуск новин за 14:00: ДТП на Житомирщині. Затримання одеського в'язня
У випуску новин за 20 липня станом на 14:00 – страшна аварія сталася на Житомирщині, 10 людей загибло, серед них – одна дитина, ще десятеро у лікарні. Сьогодні зранку поліція затримала третього втікача з Одеської колонії, він ховався в кемпінгу на трасі Одеса-Київ неподалік від селища Дачне.
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Джерело: 24 канал
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