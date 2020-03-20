Випуск новин за 14:00: Одужав перший хворий на коронавірус українець. Сутички у Харкові

У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – перший українець, який захворів на коронавірус, одужав. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Закриття метро спровокувало в Харкові колапс із добиранням, особливо в години пік. В одному з вагонів трамваю пасажири під час сутичок розбили скло.

Також у випуску: Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась до 26. Прем'єр хоче збільшити владу президента на час карантину. Громадський транспорт Ужгорода припиняє роботу. На Житомирщині поліція склала адмінпротокол на двох блогерів, які видавали себе за інфікованих коронавірусом.