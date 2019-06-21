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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Випуск новин за 14:00: Реакція депутатів на рішення КС. Жалоба на Одещині

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 червня станом на 14:00 – не всі народні депутати задоволені рішенням Конституційного суду про дострокові парламентські вибори. Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. 21 червня під час похорону із дівчинкою попрощалися у її рідному селі Іванівка, а в районі оголосили день жалоби.

      Також у випуску:

      Протестувальники в Грузії заявили, що сьогодні ввечері знову зберуться на акцію. Не дивлячись на те, що вночі поліція розігнала їхній мітинг. Вони знову вимагатимуть зупинити російську експансію в Грузії.

      На Одещині місцеві намагались спалити дім де мешкає сім'я підозрюваного у вбивстві 11-ти річної Дарини Лук'яненко. Це вже не перша спроба самосуду, якій завадила поліція.

      У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство.

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
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      Теги: Дарія Лук'яненко Випуск новин Конституційний суд Парламентські вибори 2019 Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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