Випуск новин за 14:00: Реакція депутатів на рішення КС. Жалоба на Одещині

У випуску новин за 21 червня станом на 14:00 – не всі народні депутати задоволені рішенням Конституційного суду про дострокові парламентські вибори. Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. 21 червня під час похорону із дівчинкою попрощалися у її рідному селі Іванівка, а в районі оголосили день жалоби.

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Протестувальники в Грузії заявили, що сьогодні ввечері знову зберуться на акцію. Не дивлячись на те, що вночі поліція розігнала їхній мітинг. Вони знову вимагатимуть зупинити російську експансію в Грузії.

На Одещині місцеві намагались спалити дім де мешкає сім'я підозрюваного у вбивстві 11-ти річної Дарини Лук'яненко. Це вже не перша спроба самосуду, якій завадила поліція.

У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство.