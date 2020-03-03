Випуск новин за 14:00: Санаторій для людей з підозрою на коронавірус. Квіти від Киви

У випуску новин за 2 березня станом на 14:00 – біля Львова готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус. Роблять це заздалегідь, аби історія з Новими Санжарами не повторилась. Одіозний депутат Ілля Ківа в кулуарах Верховної Ради роздавав жінкам квіти. Робив це в компанії помічників, завалених десятками букетів.

Також у випуску: Медики зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. тепер лікарі терміново приїздитимуть на виклики людей, які мають високу температуру і можливі ознаки коронавірусу. В Тернополі чоловік образився на швидку допомогу, яка відмовилася їхати на виклик. Тому він подзвонив до медиків ще раз і заявив, що у його друга, ймовірно, коронавірус, бо той контактував із китайцями.