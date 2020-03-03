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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      Випуск новин за 14:00: Санаторій для людей з підозрою на коронавірус. Квіти від Киви

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня станом на 14:00 – біля Львова готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус. Роблять це заздалегідь, аби історія з Новими Санжарами не повторилась. Одіозний депутат Ілля Ківа в кулуарах Верховної Ради роздавав жінкам квіти. Робив це в компанії помічників, завалених десятками букетів.

      Також у випуску:

      Медики зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

      тепер лікарі терміново приїздитимуть на виклики людей, які мають високу температуру і можливі ознаки коронавірусу.

      В Тернополі чоловік образився на швидку допомогу, яка відмовилася їхати на виклик. Тому він подзвонив до медиків ще раз і заявив, що у його друга, ймовірно, коронавірус, бо той контактував із китайцями.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Теги: Ілля Кива Випуск новин
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