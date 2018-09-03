Випуск новин за 14:00: Витік хлору у Кривому Розі. Зміни до Конституції

У випуску новин за 3 вересня станом на 14:00 – у Кривому Розі стався масштабний витік хлору. Близько 30-ти кілограмів речовини витекло під час транспортування. Президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції, згідно з якими Чорноморському флоту РФ забороняється орендувати військові бази у Криму на конституційному рівні.

Також у випуску:

У М'янмі двох журналістів Reuters засудили до семи років в'язниці.

На Донбасі так зване "шкільне перемир'я" так і не настало. 16 прицільних обстрілів бойовики здійснили по позиціях українських сил минулої доби.

У Ріо-де-Жанейро згорів найстаріший історичний музей країни. Національний музей Бразилії мав 200 років і назбирав за століття понад 20 мільйонів експонатів. Всі вони тепер знищені.

У столиці Лівії Триполі оголосили надзвичайний стан. Із місцевої в'язниці втекли понад чотири сотні ув'язнених. Вони здійняли заколот та силою змусили охоронців випустити їх на волю.