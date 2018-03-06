Випуск новин за 14:00: Жорстоке вбивство у Києві. Поранений оператор повернувся додому

У випуску новин за 6 березня станом на 14:00 – в урядовому кварталі у Києві знайшли чоловіка, на якого напали з ножем. Батько бізнесмена розповів, що це було умисне вбивство. У Кривому Розі під час військових навчань поранили оператора інтернет-порталу, лікування у госпіталях проходило понад півроку.

Також у випуску: На Житомирщині 8 людей отруїлися чадним газом. Підпал угорського центру кваліфікували як теракт. В Україні завершилась газова криза.