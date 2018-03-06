Випуск новин за 14:00: Жорстоке вбивство у Києві. Поранений оператор повернувся додому
Випуск новин 15:20, 6 березня 173 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 14:00 – в урядовому кварталі у Києві знайшли чоловіка, на якого напали з ножем. Батько бізнесмена розповів, що це було умисне вбивство. У Кривому Розі під час військових навчань поранили оператора інтернет-порталу, лікування у госпіталях проходило понад півроку.
Також у випуску:
На Житомирщині 8 людей отруїлися чадним газом.
Підпал угорського центру кваліфікували як теракт.
В Україні завершилась газова криза.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі