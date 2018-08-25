Випуск новин за 15:00: Кокаїн із логотипом партії Путіна. Підпал виноградників
У випуску новин за 25 серпня станом на 15:00 – у Бельгії правоохоронці знайшли і вилучили дві тонни кокаїну, вартість якого становить близько 100 мільйонів євро. Брикети з наркотиками були марковані логотипом російської політичної партії "Єдина Росія". Відомий французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал своїх виноградників.
Також у випуску:
В Афганістані стався вибух біля виборчої дільниці: щонайменше троє загиблих.
На Прикарпатті випав сніг.
У Хмельницькому горів речовий ринок.
Джерело: 24 канал
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