Випуск новин за 15:00: Кокаїн із логотипом партії Путіна. Підпал виноградників

У випуску новин за 25 серпня станом на 15:00 – у Бельгії правоохоронці знайшли і вилучили дві тонни кокаїну, вартість якого становить близько 100 мільйонів євро. Брикети з наркотиками були марковані логотипом російської політичної партії "Єдина Росія". Відомий французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал своїх виноградників.

Також у випуску: В Афганістані стався вибух біля виборчої дільниці: щонайменше троє загиблих. На Прикарпатті випав сніг. У Хмельницькому горів речовий ринок.