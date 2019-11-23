Випуск новин за 15:00: Ожеледиця у Львові. Напад на активістів у Дніпрі

У випуску новин за 23 листопада станом на 15:00 – з ночі у Львові почав падати дощ і через мороз усе скувало кригою. Наслідки ожеледиці лякають: під травм-пунктами черги, а на дорогах – аварії і затори. У Дніпрі невідомі чоловіки у балаклавах жорстоко побили двох членів громадської організації "Спільнота активної молоді".

Також у випуску: Через шар льоду на асфальті зі злітної смуги з'їхав літак у Львові. Судно з українськими моряками затримали у Малайзії. Сьогодні в Україні вшановують жертв Голодомору.