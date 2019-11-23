Випуск новин за 15:00: Ожеледиця у Львові. Напад на активістів у Дніпрі
У випуску новин за 23 листопада станом на 15:00 – з ночі у Львові почав падати дощ і через мороз усе скувало кригою. Наслідки ожеледиці лякають: під травм-пунктами черги, а на дорогах – аварії і затори. У Дніпрі невідомі чоловіки у балаклавах жорстоко побили двох членів громадської організації "Спільнота активної молоді".
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