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      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Випуск новин за 15:00: Ожеледиця у Львові. Напад на активістів у Дніпрі

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 15:00 – з ночі у Львові почав падати дощ і через мороз усе скувало кригою. Наслідки ожеледиці лякають: під травм-пунктами черги, а на дорогах – аварії і затори. У Дніпрі невідомі чоловіки у балаклавах жорстоко побили двох членів громадської організації "Спільнота активної молоді".

      Також у випуску:

      Через шар льоду на асфальті зі злітної смуги з'їхав літак у Львові.

      Судно з українськими моряками затримали у Малайзії.

      Сьогодні в Україні вшановують жертв Голодомору.

      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
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      Теги: Випуск новин Новини Дніпра Новини Львова Негода в Україні
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