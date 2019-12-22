Випуск новин за 15:00: Президентські вибори у Хорватії. Заява Гончарука щодо тарифів

У випуску новин за 22 грудня станом на 15:00 – співак проти президента і прем'єра. 11 кандидатів змагаються за посаду хорватського гаранта конституції. Сьогодні у країні триває перший тур президентських перегонів. Гончарук заявив, що цієї зими газ для населення не дорожчатиме. А все через нові домовленості з Росією щодо транспортування блакитного палива до ЄС.

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На Донбасі ворог поранив українського військового. Воїна евакуйовали до військового мобільного шпиталю. Від початку цієї доби російські найманці кілька разів обстріляли позиції наших військових.

В Україні знову вибори. У 86 об'єднаних територіальних громадах люди обирають депутатів, сільських, селищних та міських голів.