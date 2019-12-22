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      Випуск новин за 15:00: Президентські вибори у Хорватії. Заява Гончарука щодо тарифів

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 15:00 – співак проти президента і прем'єра. 11 кандидатів змагаються за посаду хорватського гаранта конституції. Сьогодні у країні триває перший тур президентських перегонів. Гончарук заявив, що цієї зими газ для населення не дорожчатиме. А все через нові домовленості з Росією щодо транспортування блакитного палива до ЄС.

      Також у випуску:

      На Донбасі ворог поранив українського військового. Воїна евакуйовали до військового мобільного шпиталю. Від початку цієї доби російські найманці кілька разів обстріляли позиції наших військових.

      В Україні знову вибори. У 86 об'єднаних територіальних громадах люди обирають депутатів, сільських, селищних та міських голів.

      Військову допомогу заблокували через годину після розмови Трампа і Зеленського, – ЗМІ
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Тарифи на газ Тарифи Олексій Гончаренко Хорватія
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