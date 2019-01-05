Випуск новин за 15:00: Вартість святкового столу на Різдво. Перехід парафії МП до ПЦУ
У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – журналісти 24 каналу перевірили, чи можливо приготувати різдвяну вечерю із 12 страв, маючи у кишені лише 200 гривень. Ще одна парафія Московського патріархату на Дніпропетровщині перейшла до Православної церкви України. Ця громада стала вже 34-ою, яка опинилася під юрисдикцією новоствореної української церкви.
Також у випуску:
У Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій та голова Православної церкви України Епіфаній підписали Томос.
Як реагують на отримання Томосу для України жителі Києва.
5 січня набув чинності закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
Джерело: 24 канал
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