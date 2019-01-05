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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Випуск новин за 15:00: Вартість святкового столу на Різдво. Перехід парафії МП до ПЦУ

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – журналісти 24 каналу перевірили, чи можливо приготувати різдвяну вечерю із 12 страв, маючи у кишені лише 200 гривень. Ще одна парафія Московського патріархату на Дніпропетровщині перейшла до Православної церкви України. Ця громада стала вже 34-ою, яка опинилася під юрисдикцією новоствореної української церкви.

      Також у випуску: 

      У Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій та голова Православної церкви України Епіфаній підписали Томос.

      Як реагують на отримання Томосу для України жителі Києва.

      5 січня набув чинності закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.

      Теги: Новини України Православна церква України Випуск новин Новини Дніпра Різдво
      Джерело: 24 канал
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