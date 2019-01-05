Випуск новин за 15:00: Вартість святкового столу на Різдво. Перехід парафії МП до ПЦУ

У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – журналісти 24 каналу перевірили, чи можливо приготувати різдвяну вечерю із 12 страв, маючи у кишені лише 200 гривень. Ще одна парафія Московського патріархату на Дніпропетровщині перейшла до Православної церкви України. Ця громада стала вже 34-ою, яка опинилася під юрисдикцією новоствореної української церкви.

Також у випуску: У Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій та голова Православної церкви України Епіфаній підписали Томос. Як реагують на отримання Томосу для України жителі Києва. 5 січня набув чинності закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.