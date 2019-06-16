Випуск новин за 15:00: Вибух у Києві. Зникнення дівчинки на Одещині

У випуску новин за 16 червня станом на 15:00 – вночі у центрі Києва пролунав потужний вибух. Сталося все на подвір'ї одного з будинків, де розташовані кілька гаражів. На Одещині третю добу шукають 11-річну Дарину Лук'яненко, яка пішла на танці та не повернулася.

Також у випуску: Минулої доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Під найбільший вогонь потрапили околиці Авдіївки. Найбільшу піцу в Україні виготовили на Тернопільщині. Мітингувальники у середмісті Гонконгу вимагають відставки глави адміністрації району Керрі Лам.

Джерело: 24 канал