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      Випуск новин за 15:00: Вибух у Києві. Зникнення дівчинки на Одещині

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 червня станом на 15:00 – вночі у центрі Києва пролунав потужний вибух. Сталося все на подвір'ї одного з будинків, де розташовані кілька гаражів. На Одещині третю добу шукають 11-річну Дарину Лук'яненко, яка пішла на танці та не повернулася.

      Також у випуску:

      Минулої доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Під найбільший вогонь потрапили околиці Авдіївки.

      Найбільшу піцу в Україні виготовили на Тернопільщині.

      Мітингувальники у середмісті Гонконгу вимагають відставки глави адміністрації району Керрі Лам.

      blog_ava
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      Теги: Новини Одеси Випуск новин Вибух
      Джерело: 24 канал
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