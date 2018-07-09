Випуск новин за 16:00: Моторошне ДТП на Київщині. Стрілянина в Дніпрі
У випуску новин за 9 липня станом на 16:00 – на трасі Київ-Одеса у Васильківському районі авто влетіло у працівників дорожньої служби. Один чоловік загинув, ще четверо його колег зараз у лікарні. В Дніпрі невідомий впритул вистрілив просто в голову 31-річному чоловікові. Той помер у лікарні, не приходячи до тями.
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Джерело: 24 канал
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