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Випуск новин за 16:00: Моторошне ДТП на Київщині. Стрілянина в Дніпрі

Випуск новин 28 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 липня станом на 16:00 – на трасі Київ-Одеса у Васильківському районі авто влетіло у працівників дорожньої служби. Один чоловік загинув, ще четверо його колег зараз у лікарні. В Дніпрі невідомий впритул вистрілив просто в голову 31-річному чоловікові. Той помер у лікарні, не приходячи до тями.

Також у випуску:

21 обстріл за минулу добу – таку кількість пострілів бійці ЗСУ називають повною тишею.

Під Києвом цього дня прощаються з дисидентом, автором акту про незалежність України Левком Лук'яненком.

В Таїланді продовжується рятувальна операція: з печери  вивели ще чотирьох дітей.

Теги: Випуск новин Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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