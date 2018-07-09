Випуск новин за 16:00: Моторошне ДТП на Київщині. Стрілянина в Дніпрі

У випуску новин за 9 липня станом на 16:00 – на трасі Київ-Одеса у Васильківському районі авто влетіло у працівників дорожньої служби. Один чоловік загинув, ще четверо його колег зараз у лікарні. В Дніпрі невідомий впритул вистрілив просто в голову 31-річному чоловікові. Той помер у лікарні, не приходячи до тями.

Також у випуску: 21 обстріл за минулу добу – таку кількість пострілів бійці ЗСУ називають повною тишею. Під Києвом цього дня прощаються з дисидентом, автором акту про незалежність України Левком Лук'яненком. В Таїланді продовжується рятувальна операція: з печери вивели ще чотирьох дітей.