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      Випуск новин за 16:00: Пожежа на Донбасі. Втеча левеняти з зоопарку

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 16:00 – на Донеччині згорів волонтерський пункт парамедиків "Ангели Тайри", який був розташований у районі Широкиного. Вогонь знищив усі медикаменти та обладнання, частково ще й особисті речі. Опіки отримав один із волонтерів. У Харкові левеня втекло з контактного зоопарку. Заклад розташований у приміщенні місцевого торгового центру.

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      Теги: Світ тварин Випуск новин Новини Харкова Пожежа Новини Донецька
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