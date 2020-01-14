Випуск новин за 16:00: Пожежа на Донбасі. Втеча левеняти з зоопарку

У випуску новин за 14 січня станом на 16:00 – на Донеччині згорів волонтерський пункт парамедиків "Ангели Тайри", який був розташований у районі Широкиного. Вогонь знищив усі медикаменти та обладнання, частково ще й особисті речі. Опіки отримав один із волонтерів. У Харкові левеня втекло з контактного зоопарку. Заклад розташований у приміщенні місцевого торгового центру.

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