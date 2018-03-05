Випуск новин за 16:00: Рада Україна-НАТО. Сніг в Києві
Випуск новин 17:07, 5 березня 152 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – питання газового шантажу з боку Росії та погрози новою зброєю у понеділок, 5 березня, обговорять в Одесі на міжпарламентській раді Україна-НАТО. За останній тиждень з Києва вивезли рекордну кількість снігу – 14 тисяч тонн.
Також у випуску:
У ніч з 4 на 5 березня в Лос-Анджелесі відбулась ювілейна 90-та церемонія "Оскар".
Ми стабілізували ситуацію з газопостачанням, – Порошенко.
Швеція готова відправити своїх миротворців на Донбас.
До Східної Гути увійшов перший гуманітарний конвой ООН.
Джерело: 24 Канал
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