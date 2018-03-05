Випуск новин за 16:00: Рада Україна-НАТО. Сніг в Києві

У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – питання газового шантажу з боку Росії та погрози новою зброєю у понеділок, 5 березня, обговорять в Одесі на міжпарламентській раді Україна-НАТО. За останній тиждень з Києва вивезли рекордну кількість снігу – 14 тисяч тонн.

Також у випуску: У ніч з 4 на 5 березня в Лос-Анджелесі відбулась ювілейна 90-та церемонія "Оскар". Ми стабілізували ситуацію з газопостачанням, – Порошенко. Швеція готова відправити своїх миротворців на Донбас. До Східної Гути увійшов перший гуманітарний конвой ООН.