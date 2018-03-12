Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Справа смертельної ДТП у Харкові
Випуск новин 16:58, сьогодні 102 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 16:00 – са Донеччині автомобіль підірвався на міні, в наслідок чого один військовий загинув. У Харкові у ці хвилини закінчилось засідання у справі смертельної ДТП на Сумській.
Також у випуску:
Спецслужбовці проводять масові обшуки в агентів Кремля по всій Україні.
У Криму дітей змушують вести батьків на президентські вибори.
Знятття імунітету з нардепа від "Опозиційного блоку" Юрія Бакуліна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі