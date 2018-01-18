17:55
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 16:00: Закон про приватизацію. Допит Шабуніна

Випуск новин 16:58, сьогодні 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 січня станом на 16:00 – Верховна Рада прийняла закон про приватизацію державного майна. Відтак, 100 підприємств підлягають приватизації у 2018 році. Поліція знову взялася за справу голови Центру Протидії Корупції. Віталія Шабуніна викликали сьогодні, 15 січня, на допит до Дніпровського райвідділу поліції разом із Всеволодом Філімоненком.

Також у випуску:

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Впродовж 17 січня на Донбасі загинули одразу троє українських військових, ще 5 зазнали травм.

Через складні погодні умови перекрили кілька автомагістралей у Польщі.

У Сполучених Штатах від снігового шторму загинули щонайменше 10 людей.

Теги: Верховна Рада Законопроект Віталій Шабунін Випуск новин Приватизація Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Закон о реинтеграции Донбасса – козырь в руках Волкера на переговорах с РФ
сьогодні, 16:55 Закон о реинтеграции Донбасса – козырь в руках Волкера на переговорах с РФ
Олег Пономарь 941
Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов
сьогодні, 16:00 Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов
Сергій Лещенко 710
Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні
сьогодні, 17:36 Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні
234
СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
сьогодні, 17:13 СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
378
Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові
сьогодні, 15:47 Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові "фантастичний" подарунок
3512
Експерт пояснив, чому гривня зміцнилася по відношенню до долара
 20 серпня 2017 , 21:00
Неповнолітні юнак і дівчина загинули в жахливій ДТП біля Львова: ще 4 осіб – в лікарні
 4 листопада 2017 , 08:59
В Україні знову зростуть ціни на продукти харчування, – експерт
 26 вересня 2017 , 19:09
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук