Випуск новин за 16:00: Закон про приватизацію. Допит Шабуніна
Випуск новин 16:58, сьогодні 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 січня станом на 16:00 – Верховна Рада прийняла закон про приватизацію державного майна. Відтак, 100 підприємств підлягають приватизації у 2018 році. Поліція знову взялася за справу голови Центру Протидії Корупції. Віталія Шабуніна викликали сьогодні, 15 січня, на допит до Дніпровського райвідділу поліції разом із Всеволодом Філімоненком.
Також у випуску:
Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу.
Впродовж 17 січня на Донбасі загинули одразу троє українських військових, ще 5 зазнали травм.
Через складні погодні умови перекрили кілька автомагістралей у Польщі.
У Сполучених Штатах від снігового шторму загинули щонайменше 10 людей.
Джерело: 24 Канал
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