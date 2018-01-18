Випуск новин за 16:00: Закон про приватизацію. Допит Шабуніна

У випуску новин за 18 січня станом на 16:00 – Верховна Рада прийняла закон про приватизацію державного майна. Відтак, 100 підприємств підлягають приватизації у 2018 році. Поліція знову взялася за справу голови Центру Протидії Корупції. Віталія Шабуніна викликали сьогодні, 15 січня, на допит до Дніпровського райвідділу поліції разом із Всеволодом Філімоненком.

Також у випуску: Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу. Впродовж 17 січня на Донбасі загинули одразу троє українських військових, ще 5 зазнали травм. Через складні погодні умови перекрили кілька автомагістралей у Польщі. У Сполучених Штатах від снігового шторму загинули щонайменше 10 людей.

