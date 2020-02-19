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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      Випуск новин за 16:00: Засідання Комітету з нацбезпеки. Нові дані щодо чорних скриньок МАУ

      Випуск новин -

      У випуску новин за 19 лютого станом на 16:00 – у Верховній Раді в закритому режимі засідає Комітет з питань національної безпеки. Зокрема, туди запросили представників Генерального штабу і міністра оборони. Чорна скринька збитого під Тегераном Боїнга МАУ – сильно пошкоджена. Про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі.

      Також у випуску:

      Луганщина оговтується від потужних обстрілів, яких завдали бойовики 18 лютого 2020 року.

      Українці, яких евакуюють з Китаю, перебуватимуть на карантині протягом двох тижнів.

      В Китаї заявили, що за останні п'ять днів зменшилася кількість хворих на коронавірус.

      Український політв'язень, кримський журналіст Микола Семена, прибув до Києва.

      Трансфери команд УПЛ: зима 2020
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      Теги: Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин
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