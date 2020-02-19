Випуск новин за 16:00: Засідання Комітету з нацбезпеки. Нові дані щодо чорних скриньок МАУ
У випуску новин за 19 лютого станом на 16:00 – у Верховній Раді в закритому режимі засідає Комітет з питань національної безпеки. Зокрема, туди запросили представників Генерального штабу і міністра оборони. Чорна скринька збитого під Тегераном Боїнга МАУ – сильно пошкоджена. Про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі.
Також у випуску:
Луганщина оговтується від потужних обстрілів, яких завдали бойовики 18 лютого 2020 року.
Українці, яких евакуюють з Китаю, перебуватимуть на карантині протягом двох тижнів.
В Китаї заявили, що за останні п'ять днів зменшилася кількість хворих на коронавірус.
Український політв'язень, кримський журналіст Микола Семена, прибув до Києва.
сьогодні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі