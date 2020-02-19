Випуск новин за 16:00: Засідання Комітету з нацбезпеки. Нові дані щодо чорних скриньок МАУ

У випуску новин за 19 лютого станом на 16:00 – у Верховній Раді в закритому режимі засідає Комітет з питань національної безпеки. Зокрема, туди запросили представників Генерального штабу і міністра оборони. Чорна скринька збитого під Тегераном Боїнга МАУ – сильно пошкоджена. Про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі.

Також у випуску: Луганщина оговтується від потужних обстрілів, яких завдали бойовики 18 лютого 2020 року. Українці, яких евакуюють з Китаю, перебуватимуть на карантині протягом двох тижнів. В Китаї заявили, що за останні п'ять днів зменшилася кількість хворих на коронавірус. Український політв'язень, кримський журналіст Микола Семена, прибув до Києва.