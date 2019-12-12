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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 16:00: Затримані у справі Шеремета. Припинення пошуку загиблих в Одесі

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин 12 грудня станом на 16:00 – Нацполіція затримала фігурантів справи вбивства Павла Шеремета. Їм уже оголошено підозру. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Рятувальники знайшли тіла всіх жертв пожежі в коледжі Одеси, тому пошуки припинено. Напередодні суд обрав запобіжний захід директорці навчального закладу Любові Кочерзі.

      Також у випуску: 

      Знімальну групу телеканалу "Звєзда", який належить Міноборони Росії, впустили на територію України.

      Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Після цього передбачена амністія бойовиків, створення міліції на Донбасі, судді та прокурори призначатимуться місцевою владою.

      Все частіше територіальну належність окупованого Криму плутають: чому так відбувається.

      З Росії вислали німецьких дипломатів. Такий крок є відповіддю на оголошення двох дипломатів Російської Федерації персонами нон ґрата.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальну операцію закінчили, офіційно – 16 загиблих
      сьогодні
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      Теги: Вбивство Павла Шеремета Новини України Випуск новин Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій
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