Випуск новин за 16:00: Затримані у справі Шеремета. Припинення пошуку загиблих в Одесі

У випуску новин 12 грудня станом на 16:00 – Нацполіція затримала фігурантів справи вбивства Павла Шеремета. Їм уже оголошено підозру. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Рятувальники знайшли тіла всіх жертв пожежі в коледжі Одеси, тому пошуки припинено. Напередодні суд обрав запобіжний захід директорці навчального закладу Любові Кочерзі.

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