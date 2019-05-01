Випуск новин за 17:00: Акція проти святкування 1 травня у Харкові. Теракти на Шрі-Ланці

У випуску новин за 1 травня станом на 17:00 – у Харкові учасники акції принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці. Ходу організували на противагу іншій акції – святкуванню 1 травня. Шрі-Ланка оговтується від терактів, там відновили роботу соцмереж. Досі скористатись інтернет-зв'язком там було неможливо. Антитерористична операція триває, затримано майже півтори сотні ймовірних злочинців.

Також у випуску: Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти кримчанам, які ще до окупації виїхали з півострова. Тернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень. Майже сотня затриманих – так в Росії відзначають перше травня. Найбільше затриманих – у Санкт-Петербурзі – 37 людей, там опозиційні сили вийшли на акцію за вільні вибори. Активісти тримали плакати з написом "Путін – не вічний!".

Джерело: 24 канал