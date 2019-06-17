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      Випуск новин за 17:00: Біля Туреччини затонуло судно з мігрантами. Пошуки дівчинки на Одещині

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 червня станом на 17:00 – біля курортних берегів Туреччини, неподалік міста Бодрум, затонув катер. На борту судна було 40 мігрантів. Врятувати вдалось лише 31 людину, ще дев'ятьох шукають. На Одещині вже п'ятий день тривають пошуки 11-річної дівчинки. Дитина дорогою на танці вела пряму трансляцію в Instagram, але несподівано онлайн був перерваний і відтоді телефон вимкнений.

      Також у випуску: 

      На Дніпропетровщині школярки випали із недобудованої дев'ятиповерхівки. Трагедія сталась у місті Жовті Води.

      Конституційний суд 18 червня продовжить розглядати подання народних депутатів, які оскаржують рішення президента про дочасні вибори.

      У Гонконзі вже понад тиждень громадяни не йдуть з вулиць середмістя, вимагаючи скасування скандального закону про екстрадицію.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини Одеси Діти і неповнолітні Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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