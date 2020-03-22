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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 17:00: Надзвичайна ситуація на Донеччині. Онлайн-спортзали у Харкові

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 березня станом на 17:00 – на Донеччині, де є 1 підтверджений інфікований на Covid-19, оголосили режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Про це повідомив голова облдержадміністрації Павло Кириленко. У Харкові почав працювати онлайн-спортзал. На час карантину команда тренерів розробила безкоштовну програму тренувань для дітей і підлітків.

      Також у випуску:

      На фронт відправили 1000 наборів для тестування на коронавірус. Їх закупив благодійний фонд "Повернись живим".

      Літак, який прибув з Іспанії, приземлився в аеропорту "Бориспіль". На його борту було 216 українців. За результатами аналізу, людей з коронавірусом не виявили.

      В Україні коронавірус виявили у 47 людей.

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      Теги: Новини Харкова Новини Донецька Випуск новин
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