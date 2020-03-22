Випуск новин за 17:00: Надзвичайна ситуація на Донеччині. Онлайн-спортзали у Харкові

У випуску новин за 22 березня станом на 17:00 – на Донеччині, де є 1 підтверджений інфікований на Covid-19, оголосили режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Про це повідомив голова облдержадміністрації Павло Кириленко. У Харкові почав працювати онлайн-спортзал. На час карантину команда тренерів розробила безкоштовну програму тренувань для дітей і підлітків.

Також у випуску: На фронт відправили 1000 наборів для тестування на коронавірус. Їх закупив благодійний фонд "Повернись живим". Літак, який прибув з Іспанії, приземлився в аеропорту "Бориспіль". На його борту було 216 українців. За результатами аналізу, людей з коронавірусом не виявили. В Україні коронавірус виявили у 47 людей.