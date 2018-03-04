Випуск новин за 17:00: Негода в Україні. Обвал даху в Кривому Розі
Випуск новин 18:06, 4 березня 152 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 березня станом на 17:00 – сьогодні на Україну суне нова хвиля похолодання. Розпочнеться воно з західних і північних областей України, а далі дістанеться і до півдня. У Кривому Розі під вагою снігу обвалився дах у цеху, загинула людина.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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