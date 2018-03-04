Випуск новин за 17:00: Негода в Україні. Обвал даху в Кривому Розі

У випуску новин за 4 березня станом на 17:00 – сьогодні на Україну суне нова хвиля похолодання. Розпочнеться воно з західних і північних областей України, а далі дістанеться і до півдня. У Кривому Розі під вагою снігу обвалився дах у цеху, загинула людина.

Також у випуску: Близько 50 учасників Автомайдану та представників інших громадських організацій навідалися додому до Юрія Крисіна. У Польщі вшанували пам'ять вбитих у Павлокомі українців. На фронті знову стріляють, тиша протрималася менше доби.