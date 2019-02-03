Випуск новин за 17:00: Порошенко подав документи в ЦВК. Аварія в Одесі
У випуску новин за 3 лютого станом на 17:00 – в останній день подачі документів до Центральної виборчої комісії прийшов чинний глава держави. У мережі з'явилося фото, як у ЦВК реєструється Петро Порошенко, який вирішив сховатися від журналістів. В Одесі водій іномарки не впорався з керуванням і авто злетіло з дороги під потяг. Виявилося, що водій був п'яним, але постраждалих у аварії немає.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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