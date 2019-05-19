Випуск новин за 17:00: Вибух гранати у Харкові. Репетиція інавгурації Зеленського

У випуску новин за 19 травня станом на 17:00 – внаслідок вибуху гранати у Харкові двоє чоловіків загинули, ще одного з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні. На місці працюють слідчі. Звідки у чоловіків взялася граната і що між ними відбулося – наразі невідомо. Поблизу Верховної Ради відбувається репетиція інавгурації Володимира Зеленського.

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