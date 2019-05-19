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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 17:00: Вибух гранати у Харкові. Репетиція інавгурації Зеленського

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 травня станом на 17:00 – внаслідок вибуху гранати у Харкові двоє чоловіків загинули, ще одного з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні. На місці працюють слідчі. Звідки у чоловіків взялася граната і що між ними відбулося – наразі невідомо. Поблизу Верховної Ради відбувається репетиція інавгурації Володимира Зеленського.

      Також у випуску:

      До Києва прилетів радник та колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов.

      У Єгипті військові затримали нафтовий танкер з 17 українцями на борту.

      Напруга між США та Іраном: чи може конфлікт на Близькому Сході перерости у ядерну війну.

      Віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку через зв'язки з росіянами.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Вибух Новини Харкова Жертви Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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