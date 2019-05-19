Випуск новин за 17:00: Вибух гранати у Харкові. Репетиція інавгурації Зеленського
У випуску новин за 19 травня станом на 17:00 – внаслідок вибуху гранати у Харкові двоє чоловіків загинули, ще одного з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні. На місці працюють слідчі. Звідки у чоловіків взялася граната і що між ними відбулося – наразі невідомо. Поблизу Верховної Ради відбувається репетиція інавгурації Володимира Зеленського.
Також у випуску:
До Києва прилетів радник та колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов.
У Єгипті військові затримали нафтовий танкер з 17 українцями на борту.
Напруга між США та Іраном: чи може конфлікт на Близькому Сході перерости у ядерну війну.
Віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку через зв'язки з росіянами.
сьогодні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі