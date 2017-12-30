Випуск новин за 17:00: Заручники у Харкові. Підсумки 2017 року

У випуску новин за 30 грудня станом на 17:00 – у Харкові невідомий з вибухівкою захопив заручників відділення "Укрпошти". Експерти підбили підсумки 2017 року щодо боротьби з корупцією в Україні.

Також у випуску: Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко прокоментував захоплення заручників у Харкові. Вулицями Запоріжжя курсувала святкова велоколонна.