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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Заручники у Харкові. Підсумки 2017 року

Випуск новин 17:48, сьогодні 56 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 грудня станом на 17:00 – у Харкові невідомий з вибухівкою захопив заручників відділення "Укрпошти". Експерти підбили підсумки 2017 року щодо боротьби з корупцією в Україні.

Також у випуску:

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко прокоментував захоплення заручників у Харкові.

Вулицями Запоріжжя курсувала святкова велоколонна.

Теги: Кримінальні новини Новини Харкова Випуск новин Корупція
Джерело: 24 Канал
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