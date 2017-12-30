Випуск новин за 17:00: Заручники у Харкові. Підсумки 2017 року
Випуск новин 17:48, сьогодні 56 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 грудня станом на 17:00 – у Харкові невідомий з вибухівкою захопив заручників відділення "Укрпошти". Експерти підбили підсумки 2017 року щодо боротьби з корупцією в Україні.
Також у випуску:
Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко прокоментував захоплення заручників у Харкові.
Вулицями Запоріжжя курсувала святкова велоколонна.
Джерело: 24 Канал
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